МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске

В Минске милиция сообщила о полном запрете курения в определенных зонах города. Карту опубликовал телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Так, в белорусской столице определены зоны, где действует полный запрет на курение. Карта ограничений обычных и электронных сигарет сообщает о ряде территорий, где действует полный запрет на курение.
Например, столичные правоохранители сообщили, что курить в Минске нельзя в: пляжных зонах Комсомольского озера и Цнянского водохранилища, Центральном ботаническом саду, Парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, Центральном детском парке имени Горького, Парке культуры и отдыха имени 900-летия Минска, Минском зоопарке, Лошицком усадебно-парковом комплексе, Парке имени 60-летия Октября, площади Независимости и на прилегающей к ней территории.
Милиция назвала зоны полного запрета курения в Минске. Иллюстрация: ГУВД Мингорисполком.
На других объектах и территориях Минска также могут быть введены запреты на курение, что обозначено соответствующими табличками.
Кроме того, нельзя курить в лифтах и подсобных помещениях жилых домов, на детских площадках и в авто с детьми, оздоровительных лагерях и учреждениях образования, на рабочих местах в закрытых помещениях, в метро, на остановках и в подземных переходах.
Нарушителей ждут штрафы до 4 базовых величин (168 белорусских рублей в мае 2025-го). Причем оштрафовать за курение могут не только милиционеры, но сотрудники местных исполкомов, работники железнодорожного транспорта при нарушениях в поездах и на станциях, представители автотранспортных предприятий.