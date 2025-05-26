МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске

Кроме того, нельзя курить в лифтах и подсобных помещениях жилых домов, на детских площадках и в авто с детьми, оздоровительных лагерях и учреждениях образования, на рабочих местах в закрытых помещениях, в метро, на остановках и в подземных переходах.