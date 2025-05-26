Расписание ЕГЭ и ОГЭ — 2025: когда и по каким предметам пройдут экзамены. Инфографика

ОГЭ и ГВЭ-9 начнутся в 10:00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ составляет три часа 55 минут по литературе, русскому языку и математике, три часа по истории, обществознанию, физике и химии, два часа 30 минут по биологии, географии и информатике, а также два часа для письменной части иностранных языков и 15 минут для устной. ГВЭ-9 длится три часа 55 минут по русскому языку и математике, три часа по биологии, литературе и обществознанию, два часа 30 минут по информатике, истории, физике и химии, два часа по географии и час 30 минут по иностранным языкам.