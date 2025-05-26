Расписание ЕГЭ и ОГЭ — 2025: когда и по каким предметам пройдут экзамены. Инфографика

Основной период сдачи ЕГЭ начался 23 мая.
Расписания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в России были утверждены 11 ноября 2024 года. Основный период сдачи экзаменов продлится с 21 мая по 16 июня. Согласно исследованию платформы «Умскул», самым страшным предметом для сдачи оказался русский язык. Детальная информация о том, когда и по каким предметам будут проходить экзамены в 2025 году, — в материале URA.RU.
Основной период ЕГЭ.
Основной период для ЕГЭ начался 23 мая. В этот день выпускники сдали экзамены по истории, литературе и химии. Затем экзамены будут проходить по следующему графику:
27 мая — математика (базовый и профильный уровни).30 мая — русский язык.2 июня — обществознание и физика.5 июня — биология, география и письменные части иностранных языков.10 и 11 июня — устные части иностранных языков и информатика.
В случае болезни или других неотложных обстоятельств выпускники получат возможность пересдать экзамены. Эти пересдачи будут проходить в резервные дни, которые назначены с 16 по 20 июня и 23 июня.
Начало ЕГЭ и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) назначено на 10:00 по местному времени. Продолжительность ЕГЭ варьируется: три часа 55 минут для биологии, информатики, литературы, профильной математики и физики, три часа 30 минут для истории, обществознания, русского языка и химии, три часа десять минут для письменной части иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский) и 17 минут для устной, для китайского языка — три часа письменной части и 14 минут устной, для базовой математики и географии — три часа. ГВЭ-11 по русскому языку и математике также составляет три часа 55 минут.
Расписание экзаменовФото: инфографика URA.RU.
Основной период ОГЭ.
Для выпускников 9-х классов основной период ОГЭ насчитывает несколько дат, начиная с 21 мая. Так, школьники уже сдали экзамены по иностранным языкам, а сегодня их ждут такие предметы, как биология, информатика и обществознание. Другие экзамены пройдут в следующие даты:
29 мая — география, история, физика и химия.3 июня — математика.6 июня — география, информатика и обществознание.9 июня — русский язык.16 июня — биология, информатика, литература и физика.
Также предусмотрены резервные дни с 26 по 28 июня. Дополнительно резервные дни запланированы с 30 июня по 2 июля.
ОГЭ и ГВЭ-9 начнутся в 10:00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ составляет три часа 55 минут по литературе, русскому языку и математике, три часа по истории, обществознанию, физике и химии, два часа 30 минут по биологии, географии и информатике, а также два часа для письменной части иностранных языков и 15 минут для устной. ГВЭ-9 длится три часа 55 минут по русскому языку и математике, три часа по биологии, литературе и обществознанию, два часа 30 минут по информатике, истории, физике и химии, два часа по географии и час 30 минут по иностранным языкам.
Дополнительные периоды.
Для выпускников, не успевших сдать экзамены в основной и досрочный периоды, предусмотрены дополнительные дни. Для ЕГЭ это 4 сентября (русский язык), 8 сентября (математика) и резервные дни 23 сентября. Для ОГЭ дополнительные дни начинаются 2 сентября на русском языке и продолжаются до 23 сентября.
Школьники назвали самый страшный предмет при сдаче экзаменов.
По результатам исследования образовательной платформой «Умскул», русский язык оказался для 27% учащихся 9-х классов и каждого пятого одиннадцатиклассника самым сложным предметом на ЕГЭ и ОГЭ. На втором месте расположилась математика, также среди наиболее сложных дисциплин оказалось обществознание.
Отмечается, что в среднем, выпускники тратят на подготовку к госэкзаменам от трех до четырех часов в день. Более половины опрошенных школьников подчеркнули, что в процессе этого очень устают и эмоционально выгорают.