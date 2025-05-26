В Красноярском крае более 100 пар стали мужем и женой в красивую дату 25.05.25

В минувшее воскресенье, 25 мая, в Красноярском крае зарегистрировали брак более чем 100 пар.
Эта дата — 25.05.25 — была выбрана многими молодоженами благодаря своей симметрии и эстетической привлекательности.
ЗАГСы в Красноярске и Сосновоборске работали в выходной день, чтобы удовлетворить высокий спрос на регистрацию браков в этот особенный день. В связи с большим количеством желающих, были выделены дополнительные места для проведения церемоний.
По словам представителя ЗАГСа, такое решение было принято для того, чтобы дать возможность всем желающим стать счастливыми обладателями свидетельства о браке в этот уникальный день.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае бывшая жена бойца СВО получила срок за незаконно оформленные выплаты.