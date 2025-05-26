Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ростех»: ракета «Булат» позволяет в 4 раза увеличить боезапас расчета ПТРК

Новейшая ракета обладает относительно небольшим весом.

Источник: Аргументы и факты

Новейшая ракета 9М134 «Булат» позволяет расчету противотанкового ракетного комплекса до четырех раз увеличить боезапас благодаря своему легкому весу. Об этом, как передает РИА Новости, заявил входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы».

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышаются разнообразие и вариативность средств поражения. При этом расчету предоставляется возможность успешно уничтожать “Булатом” цели, для которых мощь “Корнета” избыточна», — рассказали в холдинге.

«Булат» предназначен для поражения легкобронированной, среднебронированной и небронированной техники. Впервые ракету представили на форуме «Армия-2024». Зимой завершились ее успешные испытания.