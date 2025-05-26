«Ростех»: ракета «Булат» позволяет в 4 раза увеличить боезапас расчета ПТРК

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышаются разнообразие и вариативность средств поражения. При этом расчету предоставляется возможность успешно уничтожать “Булатом” цели, для которых мощь “Корнета” избыточна», — рассказали в холдинге.