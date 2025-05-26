«Ростех»: ракета «Булат» позволяет в 4 раза увеличить боезапас расчета ПТРК

Новейшая ракета 9М134 «Булат» позволяет расчету противотанкового ракетного комплекса до четырех раз увеличить боезапас благодаря своему легкому весу. Об этом, как передает РИА Новости, заявил входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы».
«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты “Корнет”, это позволяет расчету до четырех раз увеличить боезапас, таким образом повышаются разнообразие и вариативность средств поражения. При этом расчету предоставляется возможность успешно уничтожать “Булатом” цели, для которых мощь “Корнета” избыточна», — рассказали в холдинге.
«Булат» предназначен для поражения легкобронированной, среднебронированной и небронированной техники. Впервые ракету представили на форуме «Армия-2024». Зимой завершились ее успешные испытания.