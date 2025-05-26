Трамп-младший может стать кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году

Американское издание The Hill в понедельник, 26 мая, опубликовало список из семи возможных кандидатов, которые могут претендовать на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Среди них оказался и старший сын действующего президента США Дональда Трампа.
— Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома, — говорится в материале.
Одним из перспективных претендентов, как отмечается, является вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранее Дональд Трамп намекал, что Вэнс может стать его преемником, однако открытой поддержки не выразил, лишь отметил, что считает его фантастическим и блестящим человеком.
В список также вошли госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. При этом все упомянутые политики относятся к европеоидной расе — темнокожих кандидатов в перечне нет, передает издание.
Трамп-младший, уже успел сделать громкие заявления: по его словам, Панамский канал по праву принадлежит Вашингтону. Он аргументировал это тем, что США построили и оплатили его, и выразил мнение, что передача канала была ошибкой.