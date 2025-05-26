Аэропорт Калуги второй раз за утро приостановил работу

Ограничения на работу аэропорта в Грабцево были введены уже во второй раз за утро.
В калужском аэропорту Грабцево вновь введены ограничения на полеты. Это случилось уже второй раз за утро. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 06:57 МСК введены в аэропорту “Калуга” (Грабцево)», — написал Кореняко в telegram-канале. Первое ограничение в Грабцево было введено рано утром. Спустя час ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.
Ранее появилась информация, что за ночь в Калужской области было уничтожено пять украинских беспилотников. Три из них были ликвидированы на территории Жуковского района. Еще по одному БПЛА сбили в Думиничском районе и на окраине Обнинска. Информации о пострадавших и разрушениях нет.