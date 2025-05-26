Аэропорт Калуги второй раз за утро приостановил работу

Ранее появилась информация, что за ночь в Калужской области было уничтожено пять украинских беспилотников. Три из них были ликвидированы на территории Жуковского района. Еще по одному БПЛА сбили в Думиничском районе и на окраине Обнинска. Информации о пострадавших и разрушениях нет.