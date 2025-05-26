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В Белокалитвинском районе подросток на питбайке сбил ребенка на велосипеде

Опасная поездка: на Дону 13-летний водитель питбайка сбил ребенка на велосипеде.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 25 мая на улице Центральной в поселке Сосны.

По предварительной информации регионального ведомства, 13-летний подросток на питбайке сбил 6-летнего велосипедиста. Юный водитель не рассчитал скорость и дистанцию. Велосипедист двигался в том же направлении, что и питбайк. Столкновение произошло около дома № 57.

От сильного удара велосипедист получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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