В Белокалитвинском районе подросток на питбайке сбил ребенка на велосипеде

В Белокалитвинском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 25 мая на улице Центральной в поселке Сосны.
По предварительной информации регионального ведомства, 13-летний подросток на питбайке сбил 6-летнего велосипедиста. Юный водитель не рассчитал скорость и дистанцию. Велосипедист двигался в том же направлении, что и питбайк. Столкновение произошло около дома № 57.
От сильного удара велосипедист получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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