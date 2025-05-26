В Белокалитвинском районе подросток на питбайке сбил ребенка на велосипеде

По предварительной информации регионального ведомства, 13-летний подросток на питбайке сбил 6-летнего велосипедиста. Юный водитель не рассчитал скорость и дистанцию. Велосипедист двигался в том же направлении, что и питбайк. Столкновение произошло около дома № 57.