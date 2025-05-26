Дорогу и пункт пропуска модернизируют на границе Казахстана и России

Ход работ по реконструкции проверил аким региона Гауез Нурмухамбетов.
Проект затянулся, поэтому ключевая задача — вести активные работы. Новый подрядчик уже приступил к ремонту. До конца этого года будет обеспечен проезд по новой дороге до границы. Эта дорога станет важным связующим звеном между приграничными регионами и развитию транзитного коридора, что даст импульс развитию транспортной логистики и туризма.
Данная автодорога ведет к пункту пропуска «Жанажол», где также в 2025 году начнутся работы по реконструкции и модернизации. Проект предусматривает:
- строительство новых зданий и сооружений;
- организацию въезда и выезда по отдельным направлениям;
- расширение до четырех полос движения;
- внедрение современных систем досмотра;
- установку освещения.
Все эти меры направлены на повышение комфорта для пересекающих границу и значительное сокращение времени прохождения пограничных процедур, подчеркнули местные власти.