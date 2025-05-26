Дорогу и пункт пропуска модернизируют на границе Казахстана и России

Проект затянулся, поэтому ключевая задача — вести активные работы. Новый подрядчик уже приступил к ремонту. До конца этого года будет обеспечен проезд по новой дороге до границы. Эта дорога станет важным связующим звеном между приграничными регионами и развитию транзитного коридора, что даст импульс развитию транспортной логистики и туризма.