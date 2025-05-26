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Дорогу и пункт пропуска модернизируют на границе Казахстана и России

АСТАНА, 26 мая — Sputnik. Акимат Северо-Казахстанской области сообщил о ремонте автодороги до границы с Курганской областью Российской Федерации.

Источник: Акимат Северо-Казахстанской области

Ход работ по реконструкции проверил аким региона Гауез Нурмухамбетов.

Проект затянулся, поэтому ключевая задача — вести активные работы. Новый подрядчик уже приступил к ремонту. До конца этого года будет обеспечен проезд по новой дороге до границы. Эта дорога станет важным связующим звеном между приграничными регионами и развитию транзитного коридора, что даст импульс развитию транспортной логистики и туризма.

отметили в акимате

Данная автодорога ведет к пункту пропуска «Жанажол», где также в 2025 году начнутся работы по реконструкции и модернизации. Проект предусматривает:

  • строительство новых зданий и сооружений;
  • организацию въезда и выезда по отдельным направлениям;
  • расширение до четырех полос движения;
  • внедрение современных систем досмотра;
  • установку освещения.

Все эти меры направлены на повышение комфорта для пересекающих границу и значительное сокращение времени прохождения пограничных процедур, подчеркнули местные власти.