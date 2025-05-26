Нечищеные зубы могут стать предвестником инфаркта и диабета

Угроза для сердца не ограничивается воспалением. В ходе исследований ДНК ротовых бактерий была обнаружена в тканях сердечной мышцы, клапанном аппарате и атеросклеротических бляшках. Особую опасность представляет P. gingivalis — микроорганизм, ассоциированный с болезнью Альцгеймера, онкологией и диабетом. Ранее его выявляли в мозговых структурах, печёночной ткани и плаценте, однако механизм проникновения в сердечные клапаны остаётся неразгаданным.