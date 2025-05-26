Нечищеные зубы могут стать предвестником инфаркта и диабета

Пренебрежение гигиеной полости рта способно стать катализатором развития инфаркта и мерцательной аритмии, выяснили исследователи. Оказалось, что патогенные микроорганизмы из ротовой полости способны мигрировать в кровеносную систему, запуская каскад воспалительных реакций. Эти процессы создают почву для возникновения опасных сердечных патологий.
Специалисты установили прямую корреляцию между пародонтитом и риском кардиологических нарушений. Анализ данных показал: у пациентов с воспалением дёсен на 30% повышается вероятность развития аритмии, способной спровоцировать инсульт, сердечную недостаточность и другие критические состояния.
Угроза для сердца не ограничивается воспалением. В ходе исследований ДНК ротовых бактерий была обнаружена в тканях сердечной мышцы, клапанном аппарате и атеросклеротических бляшках. Особую опасность представляет P. gingivalis — микроорганизм, ассоциированный с болезнью Альцгеймера, онкологией и диабетом. Ранее его выявляли в мозговых структурах, печёночной ткани и плаценте, однако механизм проникновения в сердечные клапаны остаётся неразгаданным.
Учёные получили неопровержимые доказательства миграции бактерий из дёсен в левое предсердие, что объясняет связь пародонтита с аритмией. Для минимизации рисков эксперты рекомендуют не только систематический уход за зубами, но и оперативное лечение кариеса, гингивита и других стоматологических патологий.
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