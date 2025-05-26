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Ростовчан ждет жаркий и пасмурный день 26 мая

Синоптики рассказали, какая погода будет в начале рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с жаркой и пасмурной погоды. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник, 26 мая, утром в донской столице воздух уже прогреется до +21 градуса. Также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров покажут до +28 градусов. Небо затянется тучами, однако осадков не ожидается. Вечером в Ростове температура воздуха составит +25, в городе также будет облачно. В ночное время ожидается до +20.

Ветер в этот день будет восточный, а его порывы достигнут 12 метров в секунду.