Ростовчан ждет жаркий и пасмурный день 26 мая

В понедельник, 26 мая, утром в донской столице воздух уже прогреется до +21 градуса. Также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров покажут до +28 градусов. Небо затянется тучами, однако осадков не ожидается. Вечером в Ростове температура воздуха составит +25, в городе также будет облачно. В ночное время ожидается до +20.