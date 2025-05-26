Возможно, Трампу и его подчиненным не сообщили об одной из последних публикаций МИД России, в которой мировому сообществу заявили, что за период с 20 мая по 08.00 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов беспилотников и западных ракет на территорию России, причем вне зоны спецоперации. Потому Россия даст соответствующий ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины.