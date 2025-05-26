Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался, что он не доволен тем, что делает в последние дни российский лидер Владимир Путин. Особенно это касается ночных ударов по военным объектам, расположенным на территории Незалежной. Об этом сообщает Newsweek.
«Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал республиканец, добавив, что с российским лидером «что-то произошло».
Американский лидер отметил, что ему непонятна логика российских ракетных ударов именно в тот момент, когда конфликтующие стороны ведут переговорный процесс.
К слову, сильно занервничал по поводу российских ударов по объектам ВПК Незалежной и спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Этот и вовсе призвал «немедленно» прекратить огонь на Украине.
Возможно, Трампу и его подчиненным не сообщили об одной из последних публикаций МИД России, в которой мировому сообществу заявили, что за период с 20 мая по 08.00 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов беспилотников и западных ракет на территорию России, причем вне зоны спецоперации. Потому Россия даст соответствующий ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины.