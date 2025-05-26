Новосибирец продает за 150 тысяч рублей автограф Карелина на банкноте

В Новосибирске на одной из площадок с бесплатными объявлениями появилось необычное предложение — автограф трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина на иностранной банкноте выставлен на продажу за 150 тысяч рублей. Как утверждает продавец, редкая подпись была получена осенью 1999 года, незадолго до завершения спортивной карьеры легендарного борца, причем сам Карелин принципиально не оставлял автографы на денежных купюрах.
«Уникальность заключается в том, что Александр Карелин не оставлял автографы на банкнотах, но моя назойливость и его занятость в тот момент помогли мне получить эту подпись. Поэтому аналогичных автографов спортсмена больше нет», — рассказал владелец раритета, подчеркнув, что состояние купюры сохранилось в первозданном виде с момента получения автографа 24 года назад.
Этот лот представляет особый интерес для коллекционеров спортивных реликвий, учитывая статус Александра Карелина — девятикратного чемпиона мира, двенадцатикратного чемпиона Европы и одного из самых титулованных борцов в истории греко-римской борьбы. Продавец утверждает, что подобный автограф является единственным в своем роде, так как знаменитый спортсмен действительно редко оставлял подписи на денежных знаках, что делает это предложение особенно ценным для фанатов и коллекционеров спортивных памятных вещей.
Читайте также на портале Om1.ru.
Автограф Сергея Шойгу за 50 тысяч — почему коллекционеры Новосибирска выстраиваются в очередь.