Новосибирец продает за 150 тысяч рублей автограф Карелина на банкноте

«Уникальность заключается в том, что Александр Карелин не оставлял автографы на банкнотах, но моя назойливость и его занятость в тот момент помогли мне получить эту подпись. Поэтому аналогичных автографов спортсмена больше нет», — рассказал владелец раритета, подчеркнув, что состояние купюры сохранилось в первозданном виде с момента получения автографа 24 года назад.