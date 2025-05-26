NTK: Пятиметровая змея проглотила немецкую овчарку в Пуэрто-Рико

Инцидент, связанный со змеей, также произошел и в России: 70-летняя Татьяна, живущая в доме на улице Мусы Джалиля в Москве, зашла в туалет, обнаружила в унитазе змею и поймала ее. После этого она поместила рептилию в ведро и позвонила родственнику, чтобы узнать, что делать в подобных ситуациях. Они решили передать змею сотрудникам МЧС.