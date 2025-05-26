NTK: Пятиметровая змея проглотила немецкую овчарку в Пуэрто-Рико

Огромная змея проглотила собаку жителя города Наранхито в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Need To Know.
По информации издания, мужчина увидел, что его 10-месячный щенок немецкой овчарки исчез. Немногим позже он заметил крупную змею с раздувшимся брюхом. В этот момент он понял, что рептилия проглотила собаку, и позвал на помощь друзей.
Вместе они поймали змею и вспороли ей живот. Щенка извлекли слишком поздно, он уже не дышал. Мужчины замерили длину рептилии — она составила около пяти метров.
Уточняется, что этот случай в городе стал уже вторым за неделю. За последнее время жителям Наранхито встретились четыре крупные змеи, передает издание.
В начале мая метровая змея в Японии обвилась вокруг линии электропередач, из-за чего один из самых загруженных маршрутов скоростных поездов «Синкансэн» полностью парализовало.
Инцидент, связанный со змеей, также произошел и в России: 70-летняя Татьяна, живущая в доме на улице Мусы Джалиля в Москве, зашла в туалет, обнаружила в унитазе змею и поймала ее. После этого она поместила рептилию в ведро и позвонила родственнику, чтобы узнать, что делать в подобных ситуациях. Они решили передать змею сотрудникам МЧС.