«Ростех»: Ракета «Булат» в четыре раза может увеличить боезапас расчета ПТРК

Уточняется, что ракета предназначена для уничтожения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, а также легкобронированной и небронированной техники. «Булат» оснащена защитой от помех и системой управления с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность действия — около 3,5 километра.