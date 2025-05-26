«Ростех»: Ракета «Булат» в четыре раза может увеличить боезапас расчета ПТРК

Новейшая ракета 9М134 «Булат» способна в четыре раза увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех».
— Таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения, — отметили в холдинге.
Уточняется, что ракета предназначена для уничтожения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, а также легкобронированной и небронированной техники. «Булат» оснащена защитой от помех и системой управления с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность действия — около 3,5 километра.
ВКС России начали применять в зоне специальной военной операции авиабомбы, оснащенные новой версией модуля спутниковой навигации «Комета». При этом система спутниковой навигации была разработана в московском ВНИИРТ «Прогресс».
Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по ключевым украинским военным объектам высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Среди целей был завод «Арсенал», где хранились ракеты, не использованные украинскими войсками в период праздничного перемирия.