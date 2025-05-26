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В Перми задержан подозреваемый в кражах двухколесного транспорта

В дежурную часть полиции в Свердловском районе Перми поступило сообщение от 23-летнего жителя города о краже его электросамоката.

В дежурную часть полиции в Свердловском районе Перми поступило сообщение от 23-летнего жителя города о краже его электросамоката. Причиненный материальный ущерб составил 29 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что зашел в магазин на Комсомольском проспекте, оставив самокат на специальной парковке пристегнутым противоугонным тросом. Через пять минут он вышел, а самоката на месте уже не было.

Полицейские быстро установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Нигде не работающий, ранее судимый за кражу 29-летний житель Перми дал признательные показания. Похищенный электросамокат он сразу же продал.

Также дознаватель установил причастность фигуранта к еще одному похожему преступлению, произошедшему несколькими днями ранее. Тогда пермяк похитил велосипед, также пристегнутый противоугонным тросом.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.