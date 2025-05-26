В Омске впервые приземлился широкофюзеляжный Airbus A330

Сегодня в аэропорту Омск (Центральный) впервые приземлился широкофюзеляжный самолёт Airbus A330. Рейс выполнила авиакомпания Nordwind Airlines, доставив пассажиров из Санкт-Петербурга в Омск и обратно.
С июня по сентябрь, в период высокого сезона, на самолётах этого типа будут выполняться рейсы и по другим направлениям — в частности, в Сочи. Первый рейс из Омска на курорт запланирован на 27 мая. В летнем расписании также заявлены рейсы на Airbus A321 и Boeing 737−800.
Для приёма воздушных судов такого класса Омский аэропорт прошёл необходимую подготовку: получено заключение Росавиации, а в свидетельство о государственной регистрации аэродрома внесены изменения. На перроне оборудована новая стоянка, определены её границы, утверждены схемы руления и размещения спецтехники. Сотрудники инженерно-авиационной службы прошли обучение по обслуживанию Airbus A330.
В день первого рейса экипажу самолёта вручили памятные сувениры от Омского аэропорта. Командир воздушного судна поблагодарил за тёплый приём и отметил мягкую посадку.
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