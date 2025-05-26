В Омске впервые приземлился широкофюзеляжный Airbus A330

С июня по сентябрь, в период высокого сезона, на самолётах этого типа будут выполняться рейсы и по другим направлениям — в частности, в Сочи. Первый рейс из Омска на курорт запланирован на 27 мая. В летнем расписании также заявлены рейсы на Airbus A321 и Boeing 737−800.