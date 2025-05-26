Строительство и ремонт автодорог: внесены изменения в правила

Также правила дополнены новым пунктом о том, что ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы качества работ и материалов, выдаваемого Национальным центром качества дорожных активов, в порядке, установленном Правилами организации производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов.