Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство и ремонт автодорог: внесены изменения в правила

Приказом министра промышленности и строительства от 16 мая 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, дополнено, что заказчик в ходе организации строительства и подготовки строительной площадки:

  • по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог принимает меры по проведению экспертизы качества работ и материалов лицом, находящимся в ведении уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, на которое возложены функции по проведению экспертизы качества работ и материалов, управлению дорожными активами.

Также правила дополнены новым пунктом о том, что ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы качества работ и материалов, выдаваемого Национальным центром качества дорожных активов, в порядке, установленном Правилами организации производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов.

Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года.