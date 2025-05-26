Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США одержала победу на чемпионате мира по хоккею впервые с 1933 года, обыграв в финальном матче команду Швейцарии со счетом 1:0. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

Сборная США одержала победу на чемпионате мира по хоккею впервые с 1933 года, обыграв в финальном матче команду Швейцарии со счетом 1:0. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

Решающая шайба была заброшена в овертайме. Финальная встреча состоялась в Стокгольме.

21 мая по итогам матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года стали известны все четвертьфинальные пары. В группе А первое место заняла сборная Канады, второе место — Швеция. Финляндия стала третьей в списке, а Австрии удалось пробиться в четвертьфинал с четвертой позиции. Группу B лидером возглавила Швейцария, вторую позицию заняли США, а за ними расположились Чехия и Дания.

Сборная Канады проиграла команде Дании со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира по хоккею. Благодаря звездному составу канадская команда была безоговорочным фаворитом чемпионата мира, в то время как в составе сборной Дании состояли только два игрока из Национальной хоккейной лиги. Перед матчем букмекеры давали на победу канадской сборной 1,1, а на выигрыш Дании — 25.