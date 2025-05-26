Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады проиграла команде Дании со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира по хоккею. Благодаря звездному составу канадская команда была безоговорочным фаворитом чемпионата мира, в то время как в составе сборной Дании состояли только два игрока из Национальной хоккейной лиги. Перед матчем букмекеры давали на победу канадской сборной 1,1, а на выигрыш Дании — 25.