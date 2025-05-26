Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США одержала победу на чемпионате мира по хоккею впервые с 1933 года, обыграв в финальном матче команду Швейцарии со счетом 1:0. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.
Решающая шайба была заброшена в овертайме. Финальная встреча состоялась в Стокгольме.
21 мая по итогам матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года стали известны все четвертьфинальные пары. В группе А первое место заняла сборная Канады, второе место — Швеция. Финляндия стала третьей в списке, а Австрии удалось пробиться в четвертьфинал с четвертой позиции. Группу B лидером возглавила Швейцария, вторую позицию заняли США, а за ними расположились Чехия и Дания.
Сборная Канады проиграла команде Дании со счетом 1:2 в матче ¼ финала чемпионата мира по хоккею. Благодаря звездному составу канадская команда была безоговорочным фаворитом чемпионата мира, в то время как в составе сборной Дании состояли только два игрока из Национальной хоккейной лиги. Перед матчем букмекеры давали на победу канадской сборной 1,1, а на выигрыш Дании — 25.