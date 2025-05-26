Учительница из США совратила четырех школьников и родила от одного из них

Еще в 2013 году полиция выяснила, что Уайтхерст несколько лет совращала трех школьников и забеременела от одного из них. Отец ребенка тогда признался, что их отношения начались после поездки в Диснейленд. По его словам, учительница принуждала его к сексу и заверяла, что не забеременеет. Через год он получил компенсацию в размере шести миллионов долларов.