Учительница из США совратила четырех школьников и родила от одного из них

Учительнице из американского штата Калифорния, родившей от школьника, Лауре Уайтхерст предъявили новые обвинения. Об этом пишет издание Mercury News.
По данным СМИ, в конце апреля еще один ученик школы в городе Редлендс подал в суд на бывшую учительницу английского языка. Он рассказал, что женщина совратила его в 2007 году, когда ему было 16 лет. Он стал четвертой жертвой педагога, подавшей на нее в суд.
Еще в 2013 году полиция выяснила, что Уайтхерст несколько лет совращала трех школьников и забеременела от одного из них. Отец ребенка тогда признался, что их отношения начались после поездки в Диснейленд. По его словам, учительница принуждала его к сексу и заверяла, что не забеременеет. Через год он получил компенсацию в размере шести миллионов долларов.
По словам других жертв Уайтхерст, она приглашала их в свой кабинет, общалась с ними на интимные темы, после чего совращала. Она занималась с ними сексом как в школе, так и в своем доме. Через два месяца после родов американку заключили под стражу на шесть месяцев.
В Mercury News добавили, что в школе было не менее 50 жертв сексуализированного насилия со стороны разных учителей.
Кроме того, в середине мая также стало известно, что другую учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
3 апреля полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.