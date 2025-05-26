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Учительница из США совратила четырех школьников и родила от одного из них

Учительнице из американского штата Калифорния, родившей от школьника, Лауре Уайтхерст предъявили новые обвинения. Об этом пишет издание Mercury News.

Учительнице из американского штата Калифорния, родившей от школьника, Лауре Уайтхерст предъявили новые обвинения. Об этом пишет издание Mercury News.

По данным СМИ, в конце апреля еще один ученик школы в городе Редлендс подал в суд на бывшую учительницу английского языка. Он рассказал, что женщина совратила его в 2007 году, когда ему было 16 лет. Он стал четвертой жертвой педагога, подавшей на нее в суд.

Еще в 2013 году полиция выяснила, что Уайтхерст несколько лет совращала трех школьников и забеременела от одного из них. Отец ребенка тогда признался, что их отношения начались после поездки в Диснейленд. По его словам, учительница принуждала его к сексу и заверяла, что не забеременеет. Через год он получил компенсацию в размере шести миллионов долларов.

По словам других жертв Уайтхерст, она приглашала их в свой кабинет, общалась с ними на интимные темы, после чего совращала. Она занималась с ними сексом как в школе, так и в своем доме. Через два месяца после родов американку заключили под стражу на шесть месяцев.

В Mercury News добавили, что в школе было не менее 50 жертв сексуализированного насилия со стороны разных учителей.

Кроме того, в середине мая также стало известно, что другую учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.

3 апреля полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.