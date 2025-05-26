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Малолетние хулиганы осквернили сельское кладбище в Приморье

В селе Барано-Оренбургское Пограничного округа Приморского края малолетние школьники повредили несколько надгробных плит на местном кладбище, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Источник: ДЕЙТА

Сообщение об этом акте вандализма поступило в дежурную часть. Полицейские установили личности нарушителей: ими оказались двое двоюродных братьев 2014 и 2015 годов рождения, местных жителей. Материальный ущерб от их противоправной деятельности оценён как значительный.

Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), самих юных нарушителей вверили комиссии по делам несовершеннолетних, ребят поставят на профилактический учёт.

Полиция напоминает родителям о необходимости организации качественного досуга детей в период летних каникул: дети могут не только заняться противоправной деятельностью от скуки, но и получить ущерб здоровью. В летнее время учащаются ДТП с участием детей, гуляющих без присмотра, наводняют улицы несовершеннолетние водители мопедов (зачастую без водительских прав и знаний ПДД), огромные риски несут прогулки по заброшенным и недостроенным зданиям и купания в неорганизованных местах. Учащаются и случаи падения детей из окон.