Суд запретил самозанятой из Красноярского края продажу домашних роллов

Жалоба в Роспотребнадзор содержала информацию о том, что домашняя продукция реализовывалась без соблюдения необходимых санитарных норм. Специалисты ведомства отметили, что даже имея статус самозанятого, условия в обычной квартире не обеспечивают требуемый уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, что может представлять опасность для здоровья граждан.