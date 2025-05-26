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Суд запретил самозанятой из Красноярского края продажу домашних роллов

В Красноярском крае суд признал незаконной деятельность местной жительницы, занимающейся изготовлением суши и роллов на дому.

В Красноярском крае суд признал незаконной деятельность местной жительницы, занимающейся изготовлением суши и роллов на дому.

Женщина продавала свою продукцию через социальные сети, однако её бизнес привлек внимание контролирующих органов после жалобы потребителя из поселка Солонцы.

Жалоба в Роспотребнадзор содержала информацию о том, что домашняя продукция реализовывалась без соблюдения необходимых санитарных норм. Специалисты ведомства отметили, что даже имея статус самозанятого, условия в обычной квартире не обеспечивают требуемый уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, что может представлять опасность для здоровья граждан.

В результате надзорное ведомство подало иск в суд, который поддержал его требования. Суд обязал женщину в течение месяца прекратить изготовление и продажу суши, а также удалить информацию о своей деятельности с личных страниц в социальных сетях.

Ранее рассказывали, что красноярец пойдет под суд за кражу денег с банковской карты.