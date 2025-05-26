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В заповеднике Башкирии сняли на видео обедающих змей

Обедающих жабами двух змей сняли на видео в заповеднике «Шульган-Таш».

Как сообщили в телеграм-канале «Природный заповедник “Шульган-Таш”, ужа на берегу реки Агидель встретил заместитель директора по пчеловодству и общим вопросам Радик Галин.

«Не помню, чтобы в один день встречал обедающих жабами двух змей. В этом году удивительно много змей у берегов рек», — прокомментировал он.

Еще одного ужа, который схватил зубами остромордую лягушку за заднюю конечность, сфотографировал директор «Шульган-Таша» Михаил Косарев. В заповеднике напомнили сельчанам о важности осторожности в природе, просят соблюдать меры безопасности и беречь себя и животных.