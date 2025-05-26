Тест: Рыжие в фильмах СССР — сможете узнать, из каких 7 картин эти огненные персонажи?

Яркие, иногда чудаковатые, но всегда харизматичные и обаятельные, рыжеволосые герои запоминаются надолго. В советском кинематографе таких персонажей было немало: от озорных мальчишек до роковых красавиц, от комедийных чудиков до трогательных мечтателей! Рыжий цвет волос в кадре — это как сигнал: «Смотри сюда!» Он добавляет герою выразительности, делает его образ живым и запоминающимся. Даже если это второстепенный персонаж — он всё равно выделяется, а уж если главный — то точно станет культовым. В любом случае эти красавчики и красавицы никогда не оставались незамеченными! А насколько хорошо вы помните эти культовые картины?