Врач раскрыла, когда родинки — красный флаг для загара

Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, что повышает риск развития меланомы. Обладатели множества родинок: наличие более 50 родинок на теле увеличивает опасность злокачественных изменений. Те, у кого есть онкологический анамнез: пациенты с онкологическими заболеваниями или семейной историей рака должны избегать солнца. Люди с аллергией на солнце: солнечный свет может спровоцировать обострение аллергических реакций. Те, кто перенёс солнечные ожоги, особенно в детстве: такие случаи повышают риск меланомы в будущем. Принимающие светочувствительные препараты: некоторые медикаменты усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолету, делая загар опасным.