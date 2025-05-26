Врач раскрыла, когда родинки — красный флаг для загара

Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК.
Анна Убилава.
врач-дерматовенеролог клиники «Будь здоров» на Сретенке.
Специалист объяснила, что ультрафиолетовое излучение, особенно типов А (320−400 нм) и В (290−320 нм), способно повреждать ДНК клеток кожи, вызывая мутации, которые могут привести к развитию меланомы. Чувствительность к ультрафиолету зависит от фототипа кожи: обладатели светлой кожи (фототипы I и II) наиболее уязвимы, так как их кожа легко обгорает и плохо удерживает загар. В то же время люди с тёмной кожей (фототипы V и VI) имеют меньший риск, но не абсолютную защиту.
Кому стоит отказаться от солнечных ванн, чтобы снизить риск меланомы? Врачи выделяют несколько групп риска:
Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, что повышает риск развития меланомы. Обладатели множества родинок: наличие более 50 родинок на теле увеличивает опасность злокачественных изменений. Те, у кого есть онкологический анамнез: пациенты с онкологическими заболеваниями или семейной историей рака должны избегать солнца. Люди с аллергией на солнце: солнечный свет может спровоцировать обострение аллергических реакций. Те, кто перенёс солнечные ожоги, особенно в детстве: такие случаи повышают риск меланомы в будущем. Принимающие светочувствительные препараты: некоторые медикаменты усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолету, делая загар опасным.
Дерматолог призывает не пренебрегать солнцезащитными средствами и регулярно проверять кожу у специалистов, чтобы вовремя заметить тревожные изменения.
Сегодня, 26 мая, — Всемирный день борьбы с меланомой, посвящённый повышению осведомлённости о раке кожи. В этот день врачи призывают избегать чрезмерного загара, использовать солнцезащитные средства и регулярно проверять кожу. В России за период 2001—2017 годов было диагностировано 141 597 случаев меланомы. Заболеваемость растёт ежегодно на 0,096 случая на 100 000 человек. Женщины составляют 62% заболевших.
С приходом тепла многие стремятся проводить больше времени на солнце, но после долгой зимы не все задумываются о необходимой защите. Как избежать солнечных ожогов, распознать их симптомы и оказать первую помощь — в материале на Life.ru.