Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День борьбы с меланомой Life.ru рассказывает, кому ни в коем случае нельзя загорать

26 мая отмечается День борьбы с меланомой — злокачественной опухолью, исходящей из меланоцитов (пигментных клеток) кожи. Врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Анна Убилава рассказала Life.ru о серьёзных рисках, связанных с этим заболеванием, и причинах развития меланомы.

Источник: Life.ru

«Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК», — подчеркнула специалист.

Существует ультрафиолетовое излучение типа В (длина волны 290−320 нм) и типа А (длина волны 320−400 нм). В зависимости от фототипа кожи человека, чувствительность к ультрафиолетовому воздействию различается. Выделяют шесть типов кожи, где 1-й и 2-й отличаются наибольшей чувствительностью (и, соответственно, вероятностью возникновения солнечного ожога), а 5-й и 6-й — наименьшей.

Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, что повышает риск развития меланомы, предупреждает эксперт. Большое количество родинок (более 50) также увеличивает риск развития меланомы. Пациенты с онкологическими заболеваниями, а также те, у кого были онкологические заболевания в семейной истории, должны избегать загара.

«Если у человека есть аллергия на солнце, то загорать не рекомендуется, так как это может вызвать обострение симптомов», — напомнила собеседница Life.ru.

Солнечные ожоги, особенно в детстве, также могут повышать риск развития меланомы. Кроме того, люди, принимающие лекарства, которые увеличивают чувствительность кожи к солнечному свету, должны избегать загара.

Ранее Life.ru раскрыл способность аллергиков противостоять некоторым видам рака. Метаанализы исследований показали, что у аллергиков снижен риск развития первичных опухолей головного мозга, рака поджелудочной железы, меланомы, колоректального рака и некоторых урогенитальных опухолей у женщин. Этот парадоксальный эффект учёные связывают с повышенной активностью иммунной системы у людей с аллергией.