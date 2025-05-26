В День борьбы с меланомой Life.ru рассказывает, кому ни в коем случае нельзя загорать

Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, что повышает риск развития меланомы, предупреждает эксперт. Большое количество родинок (более 50) также увеличивает риск развития меланомы. Пациенты с онкологическими заболеваниями, а также те, у кого были онкологические заболевания в семейной истории, должны избегать загара.