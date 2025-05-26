В День борьбы с меланомой Life.ru рассказывает, кому ни в коем случае нельзя загорать

«Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК», — подчеркнула специалист.
Существует ультрафиолетовое излучение типа В (длина волны 290−320 нм) и типа А (длина волны 320−400 нм). В зависимости от фототипа кожи человека, чувствительность к ультрафиолетовому воздействию различается. Выделяют шесть типов кожи, где 1-й и 2-й отличаются наибольшей чувствительностью (и, соответственно, вероятностью возникновения солнечного ожога), а 5-й и 6-й — наименьшей.
Люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, что повышает риск развития меланомы, предупреждает эксперт. Большое количество родинок (более 50) также увеличивает риск развития меланомы. Пациенты с онкологическими заболеваниями, а также те, у кого были онкологические заболевания в семейной истории, должны избегать загара.
«Если у человека есть аллергия на солнце, то загорать не рекомендуется, так как это может вызвать обострение симптомов», — напомнила собеседница Life.ru.
Солнечные ожоги, особенно в детстве, также могут повышать риск развития меланомы. Кроме того, люди, принимающие лекарства, которые увеличивают чувствительность кожи к солнечному свету, должны избегать загара.
Ранее Life.ru раскрыл способность аллергиков противостоять некоторым видам рака. Метаанализы исследований показали, что у аллергиков снижен риск развития первичных опухолей головного мозга, рака поджелудочной железы, меланомы, колоректального рака и некоторых урогенитальных опухолей у женщин. Этот парадоксальный эффект учёные связывают с повышенной активностью иммунной системы у людей с аллергией.