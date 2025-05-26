Психолог Сулим рассказала, чем отличаются мужская и женская депрессия

Мужская и женская депрессия протекают по-разному: у женщин она диагностируется чаще и проявляется ярче, тогда как у мужчин может скрываться за внешним благополучием и зависимостями. Об этом aif.ru рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
По словам эксперта, женщины чаще обращаются за помощью и склонны к выражению эмоций.
«Женщины подвержены более ярким эмоциональным колебаниям. Это связано с гормональным циклом и соотношением гормонов, поэтому у них депрессия может быть более заметной», — пояснила она.
У мужчин же симптомы зачастую проявляются скрыто — в том числе из-за культурных установок, запрещающих показывать слабость.
«Мужчина может даже сам не заметить, что у него сниженный фон настроения. Часто он не обращается за помощью, но при этом может переживать не меньше. Такие состояния могут выражаться в склонности к алкоголю, зависимостям, в том числе сексуального характера — как способу уйти от внутренней боли», — добавила психолог.
Специалист подчеркнула, что и мужчины, и женщины нуждаются в поддержке при депрессии, однако ее формы и проявления могут существенно различаться.
В частности, психолог рекомендует не игнорировать первые признаки ухудшения психоэмоционального состояния и не оставаться наедине с проблемой. Лучше обсудить свое состояние с близкими или обратиться к психологу.
«Депрессия хорошо поддается лечению на ранней стадии. Легкие формы могут быть устранены только психотерапией. Если справиться самостоятельно не удается, стоит обратиться к психотерапевту — когнитивно-поведенческий подход в сочетании с медикаментозной терапией дает хорошие результаты», — отметила эксперт.
При этом важно отслеживать, какие сферы жизни перестали приносить радость, а также находить время на самоанализ.
«Простая вечерняя или утренняя рефлексия, возможность побыть наедине с собой, ведение дневника, общение с людьми, которым вы доверяете, —- все это может помочь понять, что с вами происходит. Но если состояние не меняется, лучше не затягивать и обратиться за профессиональной помощью», — заключила Сулим.
Ранее она также объяснила, что депрессия проявляется не только в эмоциональном состоянии человека, но и в физиологических изменениях организма.