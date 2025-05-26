Психолог Сулим рассказала, чем отличаются мужская и женская депрессия

«Мужчина может даже сам не заметить, что у него сниженный фон настроения. Часто он не обращается за помощью, но при этом может переживать не меньше. Такие состояния могут выражаться в склонности к алкоголю, зависимостям, в том числе сексуального характера — как способу уйти от внутренней боли», — добавила психолог.