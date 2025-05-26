Шлагбаум и белая березка: 30 лет назад исчезла граница Беларуси и России

Утром мы вылетели на вертолете в сторону Орши. На борту было не больше 12 человек — журналисты и сотрудники администрации. Уже на месте увидели шлагбаум, который поставили специально для торжественной церемонии. Вокруг ни души, пустыня: с одной стороны дороги — болото, и с другой тоже болото. И очень жарко — под 30 градусов.