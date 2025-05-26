Шлагбаум и белая березка: 30 лет назад исчезла граница Беларуси и России

На календаре 26 мая 1995 года, в Минске проходит саммит лидеров стран СНГ. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписывают совместное заявление о завершении первого этапа создания Таможенного союза. После этого белорусский лидер предлагает поехать вместе на границу и поднять символический шлагбаум.
Российская сторона поддерживает идею, эту миссию Ельцин возлагает на премьер-министра Черномырдина: в Москве президента ждут неотложные дела. Вечером того же дня таможенный пост на границе между двумя странами был снят.
Sputnik поговорил с очевидцами тех событий — журналистами, которые работали на месте 30 лет назад и помнят, как все происходило.
Прилетели на вертолете и 9 часов ждали
Фотокорреспондент БелТА Геннадий Семенов вспоминает, что в тот день журналистам рассказали о планируемом мероприятии на границе — нужно было срочно не просто выезжать, а вылетать. Руководил всем процессом Владимир Заметалин, работавший на тот момент в Администрации президента Беларуси.
Утром мы вылетели на вертолете в сторону Орши. На борту было не больше 12 человек — журналисты и сотрудники администрации. Уже на месте увидели шлагбаум, который поставили специально для торжественной церемонии. Вокруг ни души, пустыня: с одной стороны дороги — болото, и с другой тоже болото. И очень жарко — под 30 градусов.
По его словам, белорусские журналисты прибыли на границу «сильно заранее» и девять часов ждали виновников торжества — высокопоставленных лиц из Минска и Москвы. От палящего солнца репортерам приходилось спасаться под деревьями, а из ближайшего населенного пункта российская сторона организовала для них подвоз воды.
Больше не будет шлагбаумов
Потом на вертолетах прилетели президент Беларуси и премьер-министр. Церемония прошла быстро, Лукашенко и Черномырдин зачитали свои речи, после чего снесли шлагбаум и пожали друг другу руки. Запомнилось, как президент сказал: "На наших границах больше не должно быть никаких шлагбаумов!
В этот же день, 26 мая 1995 года, граница между Беларусью и Россией была полностью открыта — отменены все таможенные процедуры и паспортный контроль.
Чтобы подготовить снимки, которые станут историческими, Семенову пришлось вернуться в Минск и в фотолаборатории оперативно проявить их. Уже утром следующего дня они вышли на фотоленте агентства.
Все ждали Ельцина
Леонид Дубаневич — один из первых военных журналистов в истории независимой Беларуси. В мае 1995 года, будучи корреспондентом только что созданной телекомпании «ВоенТВ», он тоже освещал те события на белорусско-российской границе.
Пул журналистов, который работал на мероприятиях в Минске, не знал, что будет какое-то продолжение. Уж тем более мы не думали, что поедем на границу. Сели в автобусы и отправились в Редьки — деревню на самой границе. Видим: указатель «Российская Федерация», но боимся идти дальше — а вдруг нарушим пограничный режим?
По его словам, Москва и Минск долго решали, кто поедет на границу поднимать символический шлагбаум. Изначально планировалось участие двух президентов — Ельцина и Лукашенко.
Все до последнего ждали Ельцина. Когда прилетел вертолет, мы увидели, что вместо президента России — Черномырдин.
Пограничный столб отдали в музей
Торжественная церемония открытия границы прошла на погранпереходе Редьки — Красное. Она предусматривала небольшой ритуал: сначала Лукашенко и Черномырдин выкопали единственный пограничный столб, затем убрали шлагбаум, а на его месте посадили березку.
Черномырдин подошел с российской стороны границы, Лукашенко — с белорусской. Я в этот момент находился в самом, на мой взгляд, лучшем месте для съемок — возле самого шлагбаума, в четырех метрах от вип-персон. Было много камер, и все друг друга толкали ради хорошего кадра — каждое СМИ хотело запечатлеть этот исторический момент.
Несмотря на то, что этим событиям уже 30 лет и уже многое, казалось бы, позабылось, Леонид Францевич до сих пор детально помнит тот день.
Бросилось в глаза, что наш президент улыбался и был очень доволен происходящим. Черномырдин шутил о чем-то, и все его окружение дружно поддерживало атмосферу… Когда пограничный столб выкопали, его сразу же передали в какой-то российский музей. Еще помню, что после церемонии мы всей толпой пошли на российскую сторону, где уже появились объекты придорожного сервиса — купить водичку, конфеты, кондитерские изделия.
Эффект интеграции
Для многих тысяч белорусов и россиян открытие границы стало судьбоносным решением. В соседней стране появились объявления о найме на работу «только граждан РФ или РБ», и выходцы из республики быстро прописались на российском рынке труда.
Перед этим я снимал сюжет в Нефтеюганске и брал интервью у нефтяников. Как правило, все радовались тому, что Беларусь и Россия выстроили такие доверительные отношения. Многие говорили, что настанет время, когда мы снова объединимся в одно союзное государство. Так и произошло.
Интеграция стала ощущаться во всех сферах, даже в такой закрытой, как военная.
В 1996 году я с нашими ракетчиками полетел на российский полигон «Ашулук». После развала Советского Союза наши специалисты ни разу не стреляли из комплексов С-300 — в Беларуси не было таких полигонов. Тогда наша армия получила возможность совершенствоваться.