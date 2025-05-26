Самарцев предупредили об отключениях холодной воды на текущей неделе

На текущей неделе в Самаре запланированы плановые отключения холодной воды, предупредили в «РКС-Самара». Это связано с работами на водопроводных сетях.26 мая на улице Белорусской будут демонтировать задвижки и пожарных гидрант.
— Холодную воду придется отключить с 11.00 до 13.55 в домах по улице Белорусская, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34А, 38, 40, 42, 44, 44А, — сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании.
28 мая запланированы работы на улице Ивана Булкина, из-за чего с 10.00 до 16.00 без воды останутся дома № 80, № 81, № 80А, № 82, № 83, № 85. Возле дома № 80А установят бойлер.
Также 28 мая с 11.00 до 13.55 давление воды понизят на улице Ново-Комсомольская, 1, 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 36, 38, 50, 52 и на улице Казачья, 2, 2а, 2б, 5, 7, 8, 8а, 12, 13а, 15.
29 мая коммунальщики будут менять задвижку на проспекте Металлургов. В связи с этим с 10.00 до 17.00 без холодной воды останутся дома на проспекте Металлургов, 75, 76, 76А, 78 и на улице Елизарова, 60, 62, 62А.
Информация об отключениях является предварительной, список адресов может меняться в течение недели.