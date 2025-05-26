Самарцев предупредили об отключениях холодной воды на текущей неделе

29 мая коммунальщики будут менять задвижку на проспекте Металлургов. В связи с этим с 10.00 до 17.00 без холодной воды останутся дома на проспекте Металлургов, 75, 76, 76А, 78 и на улице Елизарова, 60, 62, 62А.