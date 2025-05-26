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Фильм «Соловей против Муромца» возглавил кинопрокат в России на выходных

Фильм заработал 56,5 миллионов рублей в РФ и СНГ.

Источник: Аргументы и факты

Фильм «Соловей против Муромца» возглавила российский кинопрокат, собрав 56,5 млн рублей в России и странах СНГ за прошедшие выходные,, сообщает портал kinobusiness.com.

При этом, в государствах СНГ, исключая Россию и Белоруссию, передила другая премьера — ремейк анимационного фильма «Лило и Стич», заработав 80 млн рублей.

Новая часть франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» оказалась на третьей позиции, собрав 46 млн рублей в странах СНГ за пределами России и Белоруссии.

Фильм «Кракен», с участием Александра Петрова, Алексея Гуськова и Виктора Добронравова, переместился на четвертое место, пополнив кассу на 43,8 млн рублей за выходные.

Завершает пятерку лидеров отечественная премьера «Ганзель и Гретель: Миссия “Спящая красавица”, мультфильм, собравший 25,7 млн рублей за выходные.