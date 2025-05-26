Битцевский маньяк захотел переехать в колонию поближе к Москве

В настоящее время 51-летний Пичушкин находится в ИК «Полярная сова» в посёлке Харп. Он планировал перевестись в мордовскую колонию «Торбеевский централ». Расстояние от последней до Москвы составляет менее 500 км, что позволило бы родственникам чаще его посещать. Однако администрация «Полярной совы» и ФСИН отклонили запрос Пичушкина. В ответ он подал жалобу на ведомство.