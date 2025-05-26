Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Грозовые дожди ожидаются в Москве на выходных, температура воздуха опустится до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тищковец.
«Во вторник, в среду и большую часть четверга в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится ветренная погода с порывами до 12−15 метров в секунду. По ночам плюс 13 — плюс 16, днем плюс 25 — плюс 28, что на 5−6 градусов выше климатической нормы», — рассказал Тищковец.
Синоптик отметил, что финал недели, особенно выходные, из-за неустойчивости атмосферы, пройдет под аккомпанемент грозовых дождей, что освежит воздух в пятницу до плюс 24 — плюс 27, а в субботу и воскресенье похолодает до плюс 20 — плюс 23 градусов.
«Первый день лета начнётся с умеренного тепла и возвестит о себе канонадой гроз», — добавил Тишковец.