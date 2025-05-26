Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных

«Во вторник, в среду и большую часть четверга в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится ветренная погода с порывами до 12−15 метров в секунду. По ночам плюс 13 — плюс 16, днем плюс 25 — плюс 28, что на 5−6 градусов выше климатической нормы», — рассказал Тищковец.