В Хабаровске применили новую методику для лечения пациента с редким заболеванием

Из-за этого нарушается работа пищевода, что вызывает непроходимость не только твердой, но и жидкой пищи.
Ранее мужчине неоднократно расширяли пищевод специальным баллоном, однако длительных результатов это не давало. Чтобы вернуть работоспособность пищевода, врачи больницы впервые выполнили транстоннельную кардиомиотомию — рассечение мышц пищевода с целью их расслабления.
В итоге операция прошла успешно. На четвертый день пациент был выписан из стационара. И, как сообщили в учреждении, к нему наконец-то вернулся нормальный аппетит.