Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске применили новую методику для лечения пациента с редким заболеванием

В Краевую клиническую больницу имени Сергеева поступил пациент с хронической ахалазией кардии. При таком заболевании у человека во время глотания не открывается нижний пищеводный сфинктер.

Источник: Getty Images/Unsplash

Из-за этого нарушается работа пищевода, что вызывает непроходимость не только твердой, но и жидкой пищи.

Ранее мужчине неоднократно расширяли пищевод специальным баллоном, однако длительных результатов это не давало. Чтобы вернуть работоспособность пищевода, врачи больницы впервые выполнили транстоннельную кардиомиотомию — рассечение мышц пищевода с целью их расслабления.

В итоге операция прошла успешно. На четвертый день пациент был выписан из стационара. И, как сообщили в учреждении, к нему наконец-то вернулся нормальный аппетит.