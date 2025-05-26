У лиственницы нашли способность бороться с накоплением тяжелых металлов в почве

Ученые убеждают, что результаты исследований позволяют рекомендовать лиственницу как ключевой вид для посадки в зонах с высокой рекреационной нагрузкой: в парках, аллеях и лесопарках. Способность разрыхлять почву и снижать токсичность тяжелых металлов помогает сохранять здоровье экосистем даже при активном использовании людьми. При этом на участках, где почва уже уплотнена и загрязнена, посадка лиственницы может стать эффективным методом биоремедиации, что дешевле и экологичнее, чем механическое рыхление или химическая очистка.