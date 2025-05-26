У лиственницы нашли способность бороться с накоплением тяжелых металлов в почве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта совместно с коллегами из Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева и РУДН выяснили, что лиственница препятствует накоплению тяжелых металлов в почве благодаря своей способности к ее разрыхлению. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Исследователи выяснили, что в зонах с высокой рекреационной нагрузкой, например, в городских лесах Москвы наблюдается уплотнение. В такой почве корни деревьев не могут дышать, впитывать воду и питательные вещества, поэтому растения начинают болеть и гибнуть. Кроме того, в такой почве накаливаются тяжелые металлы, так, подвижность свинца возрастает в три-четыре раза. Корни растений накапливают больше тяжелых металлов, что повышает их токсичность и угнетает растительность.
«Поможет решить проблему высадка лиственниц. Это дерево работает как природный “доктор” для почвы. Корни лиственницы разрыхляют землю, делая ее мягкой, и благодаря этому вредные вещества меньше накапливаются в ней, а растения не испытывают их токсического воздействия. Муниципалитеты и ландшафтные дизайнеры могут использовать данные исследования для создания “буферных зон” с лиственницей вдоль тропинок и дорог», — сообщили в министерстве.
Ученые убеждают, что результаты исследований позволяют рекомендовать лиственницу как ключевой вид для посадки в зонах с высокой рекреационной нагрузкой: в парках, аллеях и лесопарках. Способность разрыхлять почву и снижать токсичность тяжелых металлов помогает сохранять здоровье экосистем даже при активном использовании людьми. При этом на участках, где почва уже уплотнена и загрязнена, посадка лиственницы может стать эффективным методом биоремедиации, что дешевле и экологичнее, чем механическое рыхление или химическая очистка.
«Наше исследование не только решает конкретные экологические проблемы, но и повышает эффективность городского планирования, снижает затраты и улучшает качество жизни людей. Это шаг к созданию городов, где природа и урбанизация сосуществуют гармонично», — добавила профессор Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева Людмила Мосина.