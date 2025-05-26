Ушел из жизни актер Джеймс Паттерсон из советского фильма «Цирк»

Детство Джеймса Паттерсона было связано с музыкой: он поступил в школу имени Гнесиных, где осваивал виолончель. В 1951 году он завершил обучение в Рижском Нахимовском военно-морском училище, после чего продолжил образование в инженерном училище имени Дзержинского. К 1955 году молодой офицер принял командование рулевой группой подлодки «С-95» на Черноморском флоте.