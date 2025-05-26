Заставила съесть окурки, спички и коробок: жительница Прикамья выплатила компенсацию за издевательства над приемными детьми

57-летняя жительница Александровского муниципального округа, являясь официальным опекуном двух сестер 2009 и 2011 года рождения и мальчика 2012 года рождения, на протяжении почти двух лет причиняла им физические и психические страдания. Женщина под предлогом воспитательной меры лишала детей полноценного питания, ставила в угол или принуждала подолгу лежать в постели, если они, по ее мнению, плохо выполняли свои обязанности, такие как уборка двора и дома, работа в огороде, а также уход за пожилой матерью опекунши. Проступки ребят жестоко карались. Так, обнаружив в кармане у 11-летнего мальчика окурки сигарет, «мама» заставила его съесть их, а также спички и часть спичечного коробка.
Устав от жестокого обращения, дети сбежали и рассказали обо всем в полиции. Специалисты выявили у них психотравмы, стресс и нервное истощение.
Суд квалифицировал действия опекунши по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ее приговорили к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно и обязали выплатить потерпевшим по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Три исполнительных документа поступили в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный срок причиненный детям вред не возместила. В связи с этим судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, ограничил неплательщицу в праве выезда за пределы РФ, наложил арест на имущество и обратил взыскание на ее доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках. В результате компенсации были взысканы и перечислены несовершеннолетним.