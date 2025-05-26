Заставила съесть окурки, спички и коробок: жительница Прикамья выплатила компенсацию за издевательства над приемными детьми

57-летняя жительница Александровского муниципального округа, являясь официальным опекуном двух сестер 2009 и 2011 года рождения и мальчика 2012 года рождения, на протяжении почти двух лет причиняла им физические и психические страдания. Женщина под предлогом воспитательной меры лишала детей полноценного питания, ставила в угол или принуждала подолгу лежать в постели, если они, по ее мнению, плохо выполняли свои обязанности, такие как уборка двора и дома, работа в огороде, а также уход за пожилой матерью опекунши. Проступки ребят жестоко карались. Так, обнаружив в кармане у 11-летнего мальчика окурки сигарет, «мама» заставила его съесть их, а также спички и часть спичечного коробка.