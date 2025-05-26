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В Приморье в предпоследнюю неделю мая на свет появилось 280 малышей

В Приморском крае в предпоследнюю неделю мая родились 280 детей.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие семь дней в Приморском крае на свет появилось 280 малышей. Это на 45 детей больше, чем в предыдущую. 45 семей стали многодетными. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Мальчики победили — 149 богатырей. Девочек оказалось на 18 меньше. Больше всего новорожденных появилось в краевом перинатальном центре — 83 малыша. Здесь же врачи помогли прийти в этот мир единственной за неделю «королевской» двойне.

За неделю ряды многодетных пополнили 45 семей. Четвертые детишки родились в 21 семье, одна семья пополнилась пятым ребенком, и в двух семьях появились шестые детки.