Российские школьники назвали самый страшный экзамен в ЕГЭ и ОГЭ

Самым сложным и страшным экзаменом для российских девяти- и одиннадцатиклассников в программах ОГЭ и ЕГЭ оказался русский язык. Такими оказались результаты исследования, которое провели эксперты онлайн-платформы «Умскул», сообщает «Газета.Ru».
Чувство страха тестирование по родному языку вызывает у 27 процентов девятиклассников и каждого пятого ученика 11-го класса. На втором месте в «пугающей» тройке оказалась математика, которой боятся 25 процентов девятиклассников и 17 процентов выпускников. Замыкает топ-3 обществознание — трудности при подготовке к нему возникают у 10 процентов девятиклассников и 15 процентов одиннадцатиклассников.
Любопытно, при этом, что именно обществознание является одним из самых популярных экзаменов из предметов по выбору школьников. В этом году, например, ОГЭ по обществознанию планируют сдавать 44 процента респондентов и еще 38 процентов выбрали этот предмет в ЕГЭ.
Ранее сайт KP.RU опубликовал официальное расписание ЕГЭ 2025 по всем предметам от ФИПИ. Узнайте, когда проводятся досрочный, основной и дополнительный периоды сдачи выпускных экзаменов. Кстати, в этом году досрочный период, предусмотренный для олимпиадников, спортсменов и других школьников, которые не могли присутствовать в основную волну, начался еще в марте.
Также «Комсомолка» сообщила, какие минимальные баллы ЕГЭ нужны для получения аттестата, для подачи документов в вуз, а также для поступления на бюджет в 2025 году. Для русского языка достаточно получить 36 тестовых баллов и выше, по математике (профильный уровень) необходимо набрать 27 тестовых баллов, по математике базового уровня — 7 первичных баллов. При этом математику можно сдавать как базовую, так и профильную.