Российские школьники назвали самый страшный экзамен в ЕГЭ и ОГЭ

Также «Комсомолка» сообщила, какие минимальные баллы ЕГЭ нужны для получения аттестата, для подачи документов в вуз, а также для поступления на бюджет в 2025 году. Для русского языка достаточно получить 36 тестовых баллов и выше, по математике (профильный уровень) необходимо набрать 27 тестовых баллов, по математике базового уровня — 7 первичных баллов. При этом математику можно сдавать как базовую, так и профильную.