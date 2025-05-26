Омичи вновь жалуются на поведение безнадзорных собак

Омичи вновь жалуются на поведение бездомных собак. На этот раз стая из 12 животных была замечена в Старом Кировске.
Омичи опубликовали пост в социальной сети, где отчетливо видно, что внушительная стая собак провожает лаем ребенка. Как отметили омичи, собаки по ночам заходят во дворы, кусают домашних животных и пугают местных жителей.
Власти оперативно отреагировали на сообщение.
«Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. В целях отлова таких животных необходимо систематически обращаться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую компанию по месту нахождения животных», — отметили в администрации Омска.
Также в мэрии отметили, что в случае выявления животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78−78−78.