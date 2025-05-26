Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи вновь жалуются на поведение безнадзорных собак

На этот раз дикую стаю заметили в Старом Кировске.

Источник: Соцсети

Омичи вновь жалуются на поведение бездомных собак. На этот раз стая из 12 животных была замечена в Старом Кировске.

Омичи опубликовали пост в социальной сети, где отчетливо видно, что внушительная стая собак провожает лаем ребенка. Как отметили омичи, собаки по ночам заходят во дворы, кусают домашних животных и пугают местных жителей.

Власти оперативно отреагировали на сообщение.

«Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. В целях отлова таких животных необходимо систематически обращаться в комитет территориального общественного самоуправления или управляющую компанию по месту нахождения животных», — отметили в администрации Омска.

Также в мэрии отметили, что в случае выявления животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78−78−78.