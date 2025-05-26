Нападающий «Крыльев» И. Сергеев вошел в окончательный состав сборной России

30-летний игрок «зелено-бело-синих» закрепился в национальной команде и поедет с ней на июньские сборы.
Ранее Иван Сергеев попал в расширенный состав. Всего в нем был 41 футболист. Позже руководство сборной России утвердило итоговый из 31. Запланированы встречи с Нигерией и Белоруссией (12+).
В списке в том числе форвард «Крылышек» Иван Сергеев. Сезон закончил с десятью голами и тремя результативными передачами в 30 матчах за самарский коллектив. В него вернулся в сентябре 2024 года.
Ранее волжане сыграли вничью с воронежским «Факелом» на выезде (1:1) и завершили чемпионат на десятой строчке (12+).
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