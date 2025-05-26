Умер известный приморский актёр театра и кино, режиссёр и деятель культуры

В понедельник, 26 мая, стало известно о кончине заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Дальневосточного института искусств, члена Союза театральных деятелей России, актёра, режиссёра и педагога Виктора Дукавовича Галкина. Как отметили представители Приморского отделения Союза театральных деятелей, память о Викторе Дукавовиче сохранится в его многочисленных постановках и в сердцах тех, кто был с ним знаком.
Виктор Дукавович Галкин родился в 1961 году в селе Кокпекты Кокпектинского района Семипалатинской области Казахской ССР. Его семья была интернациональной: отец был чеченцем, мать — русской. В окружении семьи и соседей разных национальностей будущий деятель искусств с ранних лет проявлял интерес к культуре, народным танцам и музыке.
В школьные годы Виктор Галкин досрочно сдал экзамены в десятом классе и принял участие в областном конкурсе в Семипалатинске, после чего прошёл на республиканский этап. Победители этого конкурса становились студентами школы-студии при Республиканском Академическом театре драмы имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате.
После окончания училища Виктор Галкин в 1980 году был отправлен на срочную армейскую службу на Дальний Восток. После демобилизации Виктор поступил во Владивостоке в институт искусств на театральный факультет, а по завершении учёбы начал преподавать в этом же вузе сценическое движение, сценический бой и фехтование.
Позднее Виктор Дукавович получил приглашение на постановку сценбоёв в краевой театр юного зрителя, где впоследствии стал актёром. Там он проявил себя как творческая личность, заслужив уважение коллектива. В итоге ему предложили должность заместителя директора, а затем и директора театра.
Как актёр Виктор Галкин в разные годы участвовал в нескольких кинопроектах: японская компания NHK пригласила его на эпизодическую роль в фильме «Ветка сакуры», а киностудия «Мосфильм» — на главную роль в фильме «Чёрный океан», где его партнёрами стали Лев Прыгунов, Андрей Ростоцкий, Игорь Ледогоров и Владимир Конкин. В китайском многосерийном фильме «Корейская война» он исполнил роль американского генерала, а также снялся в южнокорейской картине «Тайфун».
В какой-то момент жизни Виктор Дукавович решил оставить актёрское ремесло и перешёл на работу в администрацию Приморского края, где занял должность заместителя начальника управления культуры. Пять лет он активно занимался развитием культуры в крае, в том числе и продвижением русского искусства за рубежом: по его инициативе прошла выставка приморских художников в Русском культурном центре в Дели, а также были организованы фестивали «Весь мир играет в куклы» с участием коллективов из Китая, Кореи и Японии. В 1995 году он участвовал в подготовке Дней мира на Тихом океане к пятидесятилетию окончания Второй мировой войны, а также в мероприятиях, посвящённых шестидесятилетию Хасанских событий.
В 1999 году Виктор Галкин вернулся в Приморский краевой театр молодёжи, где занял должность художественного руководителя. Среди его известных постановок — «Карнавал в Вероне, карнавал…», «Пусть гитара играет…», «Бабий бунт». Коллеги отмечали его доброжелательность, творческую инициативу и умение определять приоритетные направления развития театра.
В 2007 году указом президента Российской Федерации Виктору Дукавовичу Галкину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.