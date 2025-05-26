Умер известный приморский актёр театра и кино, режиссёр и деятель культуры

В какой-то момент жизни Виктор Дукавович решил оставить актёрское ремесло и перешёл на работу в администрацию Приморского края, где занял должность заместителя начальника управления культуры. Пять лет он активно занимался развитием культуры в крае, в том числе и продвижением русского искусства за рубежом: по его инициативе прошла выставка приморских художников в Русском культурном центре в Дели, а также были организованы фестивали «Весь мир играет в куклы» с участием коллективов из Китая, Кореи и Японии. В 1995 году он участвовал в подготовке Дней мира на Тихом океане к пятидесятилетию окончания Второй мировой войны, а также в мероприятиях, посвящённых шестидесятилетию Хасанских событий.