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«Как собака стал»: боец ВС РФ потерял почти 40 килограммов в украинском плену

Боец Вооруженных сил России, который вернулся домой из плена, рассказал, что за время пребывания в украинском плену потерял в весе около 40 килограммов. Об этом военный заявил в эфире телеканала «Звезда».

Боец Вооруженных сил России, который вернулся домой из плена, рассказал, что за время пребывания в украинском плену потерял в весе около 40 килограммов. Об этом военный заявил в эфире телеканала «Звезда».

— Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь, — сказал он во время беседы с женой по телефону.

Минобороны отчиталось, что в РФ после обмена с Украиной вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе из Курской области. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Они пройдут полноценный курс реабилитации и лечения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь сообщила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Представители российской Службы внешней разведки в свою очередь сообщили, что Украина намерена затягивать передачу России насильно удерживаемых курян.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страна будет готова передать Украине проект документа, в котором будут отражены условия мирного урегулирования военного конфликта, после окончания обмена сторон пленными.