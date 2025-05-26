Гандбольная «Лада» завершила сезон 2024−2025 на 4-м месте в женской Суперлиге

Стартовый отрезок закончился с минимальным преимуществом «Астраханочки» — 12:13. После перерыва гости сохранили лидерство и не оставили хозяйкам шансов на спасение и бронзу в нынешнем сезоне — 24:30 и 51:66 по сумме двух матчей.