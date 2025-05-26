Гандбольная «Лада» завершила сезон 2024−2025 на 4-м месте в женской Суперлиге

Тольяттинская команда уступила в матчах за третью строчку «Астраханочке» (12+).
Клуб из Самарской области проиграл в первой встрече на юге страны с разницей в шесть мячей — 27:33 (12+). К сожалению, взять реванш и перевернуть ход серии дома не удалось.
Стартовый отрезок закончился с минимальным преимуществом «Астраханочки» — 12:13. После перерыва гости сохранили лидерство и не оставили хозяйкам шансов на спасение и бронзу в нынешнем сезоне — 24:30 и 51:66 по сумме двух матчей.
Ранее писали, что в тольяттинском коллективе по ходу плей-офф сменился тренерский штаб.
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