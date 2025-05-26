Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

«В Самаре крематорий должен был появиться еще лет 20 назад. Здесь сложилась сложная ситуация с землей под новые захоронения. У вас просто нет земли. А ее дефицит, как правило, порождает рост цен на кладбищах и криминальные схемы продажи участков для захоронений, — комментирует заместитель президента Ассоциации крематориев РФ Денис Казаков. — На месте одной стандартной могилы можно сделать или одно захоронение в гробу или, построив колумбарную стену, захоронить 96 урн. Это огромная экономия земли, а также бюджетных средств. Только одно строительство типового кладбища в 40 га, обойдется бюджету области более 2 млрд рублей. А крематории закон позволяет строить частным инвесторам. Сэкономленные деньги можно пустить на строительство больниц, школ, детских садов, дорог и т. д. ».