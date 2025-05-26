Гладков снял с должности главу Грайворонского округа из-за беспокойства жителей

«К сожалению, иногда вижу слабое реагирование властей округа. Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населённых пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также заключил, что Бондарев покидает место главы Грайворонского округа.