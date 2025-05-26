Гладков снял с должности главу Грайворонского округа из-за беспокойства жителей

Гладков посетил Мокрую Орловку и пообщался с местными жителями.
Геннадий Бондарев уходит с поста руководителя Грайворонского округа в Белгородской области в связи ростом тревожности местных жителей из-за недостатка внимания со стороны властей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, иногда вижу слабое реагирование властей округа. Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населённых пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также заключил, что Бондарев покидает место главы Грайворонского округа.
Накануне Гладкова посетил Мокрую Орловку, где зафиксировано снижение числа обстрелов. Несмотря на это, местная сельская администрация остается закрытой, что, по словам жителей, создало у них впечатление отсутствия поддержки со стороны властей. Эту точку зрения подтвердил и один из владельцев местного магазина.