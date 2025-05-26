Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом

«Установлено, что Мурадян в период с августа 2006 года по октябрь 2015 года организовал самовольную и бесконтрольную со стороны уполномоченных органов достройку жилого дома, расположенного в городе Борзя Забайкальского края по улице Савватеевская, и пристроенного к нему нежилого здания. Работы производились без подготовки надлежащей проектной документации, получения разрешения на строительство (реконструкцию), уведомления органов государственного строительного надзора и получения заключения о соответствии требованиям проектной документации», — говорится в сообщении.