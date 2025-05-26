Омский аэропорт впервые в истории принял широкофюзеляжный Airbus A330

Сегодня впервые на омской земле приземлился широкофюзеляжный самолет Airbus A330 авиакомпании Nordwind Airlines. Самолет доставил пассажиров рейсом Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург.
Ранее аэропорт получил заключение Росавиации и внес изменения в свидетельство о государственной регистрации аэродрома, разрешающие прием воздушных судов такого типа.
Фото: пресс-служба Омского аэропорта.
В рамках подготовки к приему Airbus A330 была обустроена новая, увеличенная стоянка на перроне, четко определены и промаркированы ее границы. Также были утверждены правила руления и расположения спецтехники для обслуживания нового типа самолета. Инженерно-авиационная служба аэропорта прошла специальное обучение для работы с Airbus A330.
В период высокого сезона, с июня по сентябрь, Airbus A330 будет задействован на популярных направлениях. Уже завтра, 27 мая, состоится первый рейс на Airbus A330 из Омска в Сочи. Кроме того, в летнем расписании запланированы рейсы на самолетах Airbus A321 и Boeing 737−800.
Фото: пресс-служба Омского аэропорта.
Экипаж первого Airbus A330 в память о знаменательном событии получил памятные сувениры от службы организации перевозок аэропорта. Командир воздушного судна выразил благодарность за теплый прием и высокую оценку мягкой посадки.