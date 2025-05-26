Омский аэропорт впервые в истории принял широкофюзеляжный Airbus A330

В период высокого сезона, с июня по сентябрь, Airbus A330 будет задействован на популярных направлениях. Уже завтра, 27 мая, состоится первый рейс на Airbus A330 из Омска в Сочи. Кроме того, в летнем расписании запланированы рейсы на самолетах Airbus A321 и Boeing 737−800.