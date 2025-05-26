В Красноярске начнется реставрация Органного зала

В 1982 году для Органного зала был заказан орган на чешской фабрике Rieger-Kloss. Красноярск получил этот уникальный музыкальный инструмент благодаря усилиям Гарри Гродберга, который в то время занимал должность заместителя председателя Совета по органостроению при Министерстве культуры СССР. Орган был доставлен и установлен в 1983 году, а его дебютный концерт состоялся в декабре того же года с участием самого Гарри Гродберга.