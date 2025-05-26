В Красноярске начнется реставрация Органного зала

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Пресс-служба Красноярской краевой филармонии сообщает о значительном событии в культурной жизни региона: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов поделился информацией о предстоящей реставрации уникального Органного зала. Это важное мероприятие станет частью подготовки к 400-летию Красноярска.
По словам министра, Красноярская филармония уже объявила конкурс на разработку научно-проектной документации, которая станет основой для предстоящих работ. Ранее проведенное инструментальное обследование здания подтвердило необходимость проведения ремонтно-реставрационных мероприятий. Проектная документация не только определит масштаб необходимых работ, но и оценит их стоимость, что позволит более точно спланировать бюджет на реставрацию.
Органный зал, единственный в своем роде в Красноярском крае, был построен в 1911 году по проекту архитектора Владимира Соколовского в псевдоготическом стиле. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения и привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.
В 1982 году для Органного зала был заказан орган на чешской фабрике Rieger-Kloss. Красноярск получил этот уникальный музыкальный инструмент благодаря усилиям Гарри Гродберга, который в то время занимал должность заместителя председателя Совета по органостроению при Министерстве культуры СССР. Орган был доставлен и установлен в 1983 году, а его дебютный концерт состоялся в декабре того же года с участием самого Гарри Гродберга.
Сегодня Органный зал пользуется большой популярностью среди жителей края. В прошлом году концерты, проходившие в этом зале, собрали около 25 000 зрителей, что свидетельствует о высоком интересе к культурным мероприятиям и музыкальному искусству в Красноярске. Реставрация зала обещает не только сохранить его историческую ценность, но и улучшить условия для зрителей и исполнителей.
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