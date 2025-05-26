Посол Озеров: власти Молдавии пытаются заткнуть рот российским СМИ

Обвинения в дезинформации в адрес российских СМИ в Молдавии бездоказательны, речь идет о попытке заткнуть им рот. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
Кроме того, дипломат отметил, что высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии индуцирована Западом под угрозой невступления страны в ЕС. Кишиневу сказали: если они не будут вести себя жестко с Россией, дорога в ЕС им будет заказана.
Озеров подчеркнул, что так Запад пытается обрубить исторически сложившиеся отношения двух стран, что вряд ли увенчается успехом.
Ранее парламент Молдавии начал процедуру денонсации соглашения с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. Соответствующий проект решения внесен министерством культуры республики в законодательный орган страны.
Комментируя это решение властей Молдавии, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что оно нанесет удар в первую очередь по жителям республики, которые считают русский язык частью жизни.