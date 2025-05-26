Посол Озеров: власти Молдавии пытаются заткнуть рот российским СМИ

Кроме того, дипломат отметил, что высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии индуцирована Западом под угрозой невступления страны в ЕС. Кишиневу сказали: если они не будут вести себя жестко с Россией, дорога в ЕС им будет заказана.