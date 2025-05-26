В пермских кооперативах выявлено 6 тысяч незарегистрированных гаражей и овощных ям

За первое полугодие сотрудники департамента выявили более 6 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Во втором полугодии работа будет продолжена. Специалисты департамента выедут в кооперативы ОВК № 6 и № 36, ГСК «Строитель-2» и «ОРС», ГСК «Кама» и другие. Даты и время осмотров также размещаются на сайте администрации. Справки по телефону 212−66−15 или по адресу улица Сибирская, 14, кабинет 9.