Осужденного в РФ за нападение на силовика голландца наградили за помощь СВО

Напомним, в октябре 2024 года Ван Вурден Харри Йоханнем споткнулся возле здания представительства. В порыве злости он пнул парковочный знак возле посольства Италии. Когда к нему подошел полицейский, пенсионер из Нидерландов напал на него и ударил по лицу.