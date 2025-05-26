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Осужденного в РФ за нападение на силовика голландца наградили за помощь СВО

Суд при вынесении приговора учел наличие у пенсионера из Нидерландов писем и грамот за помощь бойцам СВО.

Источник: pexels.com

Пенсионер из Нидерландов Ван Вурден Харри Йоханнес, приговоренный к трем годам за нападение на полицейского в Москве, награжден за помощь участникам спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы дела.

Согласно документам, при вынесении приговора суд учел наличие у голландца положительных характеристик, а также благодарственных писем и грамот за помощь бойцам СВО.

Напомним, в октябре 2024 года Ван Вурден Харри Йоханнем споткнулся возле здания представительства. В порыве злости он пнул парковочный знак возле посольства Италии. Когда к нему подошел полицейский, пенсионер из Нидерландов напал на него и ударил по лицу.

Ранее в Казани полиция задержала иностранца, убившего жену на глазах у их трехлетнего сына.