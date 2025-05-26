Осужденного в РФ за нападение на силовика голландца наградили за помощь СВО

Пенсионер из Нидерландов Ван Вурден Харри Йоханнес, приговоренный к трем годам за нападение на полицейского в Москве, награжден за помощь участникам спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы дела.
Согласно документам, при вынесении приговора суд учел наличие у голландца положительных характеристик, а также благодарственных писем и грамот за помощь бойцам СВО.
Напомним, в октябре 2024 года Ван Вурден Харри Йоханнем споткнулся возле здания представительства. В порыве злости он пнул парковочный знак возле посольства Италии. Когда к нему подошел полицейский, пенсионер из Нидерландов напал на него и ударил по лицу.
Ранее в Казани полиция задержала иностранца, убившего жену на глазах у их трехлетнего сына.